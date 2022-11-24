15 лет не занимавшемуся сексом с женой мужчине дали совет

Психотерапевт Коннолли: вернуть секс помогут честное обсуждение проблем и помощь психолога

Вернуть интимную близость в отношения помогут честное обсуждение проблем и при необходимости помощь психолога, сообщила американский психотерапевт, специалист по сексуальным отношениям Памела Стивенсон Коннолли. Совет о реанимации половой жизни она дала в колонке The Guardian мужчине, не занимавшемуся сексом с женой 15 лет.

Пожелавший остаться анонимным читатель написал автору колонки письмо, в котором посетовал на отсутствие сексуальных контактов на протяжении длительного периода времени. Мужчина заявил, что состоит в браке более 30 лет, но жена давно объявила ему, что не хочет интимной близости. «Мы не занимались любовью последние 15 лет. Да и раньше секс был нечастым. Я полагаю, что у моей жены глубоко укоренившееся отвращение к собственному телу. Все эти годы я даже не видел ее обнаженной, она принимает душ за плотно закрытыми дверями и спит отдельно из-за моего храпа», — пожаловался он.

По признанию мужчины, в последний раз он ощущал себя желанным 25 лет назад, когда завел роман на стороне, однако ради детей прекратил эти отношения и сосредоточился на карьере. Он не хочет разрушать семью, но при этом чувствует себя одиноким и обманутым.

В ответ Коннолли заявила, что моногамия не дается легко, особенно в ситуациях, когда отсутствует такая важная составляющая семейной жизни, как секс. По ее словам, сохранять такие отношения трудно, и многие предпочитают просто завести связь на стороне или развестись. Если же хочется спасти брак, стоит начать с разговора с женой, чтобы обсудить накопившиеся проблемы в отношениях. «Если вы считаете, что сможете деликатно поговорить со своей женой и поделиться с ней своими чувствами без обвинений, попробуйте сделать это. Вы заслуживаете, чтобы вас услышали — и она тоже. Возможно, таким образом вы найдете путь к взаимопониманию», — посоветовала психотерапевт.

Однако, по мнению Коннолли, найти решение проблемы было бы более безопасно при помощи хорошего семейного психолога или сексолога.

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