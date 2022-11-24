Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:03, 24 ноября 2022Забота о себе

15 лет не занимавшемуся сексом с женой мужчине дали совет

Психотерапевт Коннолли: вернуть секс помогут честное обсуждение проблем и помощь психолога

Фото: Ümit Bulut / Unsplash

Вернуть интимную близость в отношения помогут честное обсуждение проблем и при необходимости помощь психолога, сообщила американский психотерапевт, специалист по сексуальным отношениям Памела Стивенсон Коннолли. Совет о реанимации половой жизни она дала в колонке The Guardian мужчине, не занимавшемуся сексом с женой 15 лет.

Пожелавший остаться анонимным читатель написал автору колонки письмо, в котором посетовал на отсутствие сексуальных контактов на протяжении длительного периода времени. Мужчина заявил, что состоит в браке более 30 лет, но жена давно объявила ему, что не хочет интимной близости. «Мы не занимались любовью последние 15 лет. Да и раньше секс был нечастым. Я полагаю, что у моей жены глубоко укоренившееся отвращение к собственному телу. Все эти годы я даже не видел ее обнаженной, она принимает душ за плотно закрытыми дверями и спит отдельно из-за моего храпа», — пожаловался он.

Материалы по теме:
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022
Всегда готов Как не потерять сексуальную активность после 40 лет
Всегда готовКак не потерять сексуальную активность после 40 лет
28 октября 2020

По признанию мужчины, в последний раз он ощущал себя желанным 25 лет назад, когда завел роман на стороне, однако ради детей прекратил эти отношения и сосредоточился на карьере. Он не хочет разрушать семью, но при этом чувствует себя одиноким и обманутым.

В ответ Коннолли заявила, что моногамия не дается легко, особенно в ситуациях, когда отсутствует такая важная составляющая семейной жизни, как секс. По ее словам, сохранять такие отношения трудно, и многие предпочитают просто завести связь на стороне или развестись. Если же хочется спасти брак, стоит начать с разговора с женой, чтобы обсудить накопившиеся проблемы в отношениях. «Если вы считаете, что сможете деликатно поговорить со своей женой и поделиться с ней своими чувствами без обвинений, попробуйте сделать это. Вы заслуживаете, чтобы вас услышали — и она тоже. Возможно, таким образом вы найдете путь к взаимопониманию», — посоветовала психотерапевт.

Однако, по мнению Коннолли, найти решение проблемы было бы более безопасно при помощи хорошего семейного психолога или сексолога.

Ранее сексолог Каролина Путинцева назвала основные причины измен в браке. По ее словам, измену переживали около 78 процентов ее подписчиков, однако на вопрос, будет ли измена партнера для них окончанием отношений, 57 процентов респондентов ответили отрицательно.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
Небензя прибыл на заседание Совбеза ООН во время выступления Зеленского
Молодоженов раскритиковали в сети за необычное требование к гостям
Аналитики выяснили отношение россиян к бриллиантам
Депутат Европарламента оценил последствия резолюции о России
Названы востребованные в Москве специальности
Мошенники похитили со счетов россиян рекордную сумму
Российская тревел-блогерша предупредила туристов о схемах мошенничества в Турции
Пресс-секретарь Байдена вышла из себя во время брифинга
Визит крупнейшего британского авианосца в Норвегию назвали «посланием Путину»
15 лет не занимавшемуся сексом с женой мужчине дали совет
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.