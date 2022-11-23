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09:32, 23 ноября 2022Забота о себе

Сексолог назвала основные причины измен в браке

Сексолог Путинцева: для 57 процентов людей измена не является поводом для разрыва

Фото: Shutterstock

Измена — не повод для разрыва для более чем половины людей, заявила сексолог Каролина Путинцева со ссылкой на собственные исследования и работы психологов. Основные причины измен в браке она назвала в своем Telegram-канале.

Путинцева рассказала, что измену переживали около 78 процентов ее подписчиков, однако на вопрос, будет ли измена партнера для них окончанием отношений, 57 процентов респондентов ответили: «Подумаю». «Бывает и так, что мужчина сам является сторонником факта измены и убеждает жену участвовать в его фантазиях», — привела пример Путинцева, имея в виду куколдизм — фетишистскую сексуальную практику, в которой один из супругов становится свидетелем сексуальной неверности своего партнера.

Причинами измен, по словам Путинцевой, могут быть индивидуальные особенности партнеров по браку — например, нарушение полоролевой идентичности или неуверенность в собственной привлекательности, вынуждающая доказывать себе обратное большим количеством сексуальных связей. Кроме того, добавила сексолог, среди причин адюльтера можно назвать нарушение супружеских отношений, проигрывание парой цикла «приближение-отторжение», супружескую несовместимость, отсутствие эмоциональной близости или общих интересов, месть, разочарование, а также отказ одного из партнеров от секса из-за болезни.

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Зачастую, подчеркнула она, изменам сопутствуют неадекватная мотивация в браке, большая разница в возрасте между супругами, травмы в отношениях привязанности, очень низкий или высокий достаток в семье, большое количество свободного времени у одного из супругов, скука и рутина в отношениях.

Ранее сексолог Сильва Невес рассказал о том, какие могут возникнуть трудности в свободных отношениях. По его словам, человеку, который желает начать полиаморные отношения, нужно вести дневник и предохраняться.

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Александра Лисица
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