Учительница завела роман с учеником и лишилась профессии

Daily Mail: учительница из Великобритании лишилась профессии из-за секса с учеником

В Великобритании учительница из графства Кент лишилась профессии из-за того, что завела роман с учеником в 2008 году. Об этом сообщает Daily Mail.

44-летняя бывшая преподавательница географии Кили Дин, работавшая в школе Oakwood Park Grammar School города Мейдстон, предстала перед комиссией Агентства по регулированию вопросов обучения 10 ноября. Женщина обвиняется в том, что в 2008-2009 годах имела восьмимесячные сексуальные отношения с учеником, которому на тот момент не исполнилось 19 лет.

О романе с замужней учительницей бывший ученик рассказал в 2020 году, так как «эта тайна разъедала его изнутри». По его словам, с августа 2008 года они общались с Дин по интернету и перезванивались. Позже они вместе сходили в кино, а в декабре он сам пригласил женщину в гости, когда родители были на рождественской корпоративной вечеринке. Молодой человек утверждает, что считал свои отношения с преподавателем чисто платоническими, однако признался, что первым поцеловал женщину, когда они остались одни. После этого пара занялась сексом.

С января 2009 года они регулярно встречалась, а однажды Дин сняла номер в гостинице для этих целей. Отношения прекратились летом того же года, так как друзья подростка, по его утверждению, начали что-то подозревать, а он «не хотел больше лгать». Тем не менее, по сведениям Kent Online, пара ненадолго возобновляла отношения, когда молодой человек уже поступил в университет. В 2020 году он решил раскрыть тревожившую его тайну дирекции Oakwood Park Grammar School, так как, по его словам, «беспокоился за безопасность других учеников».

Кили Дин не признала вину, заявила, что была шокирована обвинениями и не имеет понятия, почему бывший подопечный решил рассказать все это. Однако бывшие одноклассники мужчины утверждают, что действительно подозревали приятеля в отношениях с учительницей, так как замечали ее машину возле его дома. Мать ученика также видела, как Дин подвозила ее сына.

Комиссия Агентства по регулированию вопросов обучения поверила доводам стороны истца и постановила пожизненно лишить Дин права работать в учебных заведениях. По мнению членов организации, существует риск, что подобное поведение со стороны педагога может повториться.

Ранее сообщалось, что бывшая учительница из США признала себя виновной в неподобающих отношениях с учеником. 40-летняя Эшли Уэллс попала под суд из-за инцидента, случившегося в декабре 2016 года.