В Минцифры пригрозили лишить аккредитации почти половину IT-компаний

Глава Минцифры Шадаев: 10 тысяч IT-компании могут лишиться аккредитации

Почти половина аккредитованных ранее российских IT-компаний могут лишиться аккредитации, пригрозил глава Минцифры Максут Шадаев. Речь идет о 10 тысячах предприятий, которые не подали в Федеральную налоговую службу (ФНС) согласие на раскрытие налоговой тайны, пишет «Интерфакс».

Процесс лишения компаний госаккредитации уже запущен, заверил Шадаев. «Это жесткая норма постановления правительства. Мы многократно информировали и уведомляли через все наши каналы, через личный кабинет Госуслуг», — отметил он. Шадаев добавил, что компании, лишившись аккредитации, могут подать повторную заявку.

В октябре с сайта Минцифры пропал файл с информацией об аккредитованных организациях в сфере IT. Список содержал наименования организаций, их ОГРН, ИНН, даты внесения записи в реестр и решения о госаккредитации.

Аккредитованные IT-компании должны направлять в ФНС согласие на раскрытие налоговой тайны. Отмечалось, что организации обяжут предъявлять соответствующий документ в течение месяца с момента вступления в силу нового порядка аккредитации.

В октябре правительство России утвердило новое положение по аккредитации IT-компаний. Согласно ему, для государственной аккредитации в реестре IT-организаций выручка от деятельности в сфере информационных технологий должна составлять не менее 30 процентов от общих доходов компании. Помимо того, средняя зарплата сотрудников компании за последние три месяца должна быть не ниже средней по стране или региону регистрации.