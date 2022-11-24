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06:11, 24 ноября 2022Россия

Россиянка умерла после пластической операции в Южной Корее

News1: в Южной Корее после операции по подтяжке лица умерла 40-летняя россиянка

Фото: Piron Guillaume / Unsplash

Гражданка России умерла в Южной Корее после операции по подтяжке лица в одной из пластических клиник в центре Сеула. Об этом сообщает агентство News1 со ссылкой на местную полицию.

Операция была проведена 21 ноября. По данным правоохранительных органов, во время реабилитации состояние 40-летней россиянки ухудшилось и стало критическим. Женщину попытались доставить в другую больницу, однако она скончалась.

Полиция подала заявку на проведение вскрытия. В ведомстве отметили, что будет проведено расследование в отношении действий сотрудников больницы, в том числе хирурга, анестезиолога и медсестер.

Это не первый случай, когда россияне умирают после вмешательства пластических хирургов. Ранее жительница Москвы умерла после пластической операции в дагестанской клинике. В августе 2021 года 31-летняя жительница Санкт-Петербурга скончалась во время операции на лице.

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Марина Совина
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