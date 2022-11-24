Двухлетняя девочка отравилась средством для дезинфекции в российском детсаду

Двухлетняя девочка отравилась средством для дезинфекции в детском саду Хабаровска

Двухлетняя воспитанница детского сада в Хабаровске отравилась моющим дезинфицирующим средством. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По информации издания, девочка нашла бутылку с химической смесью на подоконнике туалета и выпила около 40 миллилитров содержимого. В результате ребенка госпитализировали с острым отравлением. Сейчас пострадавшая чувствует себя хорошо, угрозы ее жизни нет.

Региональное управление Следственного комитета России сообщило, что по факту происшествия проводится проверка. В ходе нее будет дана оценка действиям сотрудников детского сада.

Ранее воспитательницу детского сада в Тюменской области обвинили в смерти двухлетней девочки. Тело ребенка обнаружили в детском домике-беседке. По версии следствия, во время прогулки младшей группы педагог недосмотрела за своими воспитанниками. Россиянке грозит до трех лет лишения свободы.