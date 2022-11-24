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13:59, 24 ноября 2022Россия

Кремль опроверг российские удары по социальным объектам на Украине

Пресс-секретарь Песков опроверг российские удары по социальным объектам на Украине
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Россия не наносила и не наносит удары по социальным объектам на Украине. Об этом высказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Ударов по социальным объектам как не было, так и нет», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Он уточнил, что цели, которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу, подлежат поражению. Вместе с тем Песков добавил, что у специальной военной операции есть свои задачи, они выполняются.

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Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что Вооруженные силы (ВС) не наносили ракетных ударов по Киеву. Все разрушения в столице Украины, о которых объявили власти страны, являются следствием падения ракет систем противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

При этом в военном ведомстве подтвердили факт нанесения высокоточных ударов по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетической инфраструктуры.

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Сергей Истомин
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