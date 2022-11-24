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13:47, 24 ноября 2022Россия

Минобороны России опровергло нанесение ударов по Киеву

Минобороны России: разрушения в Киеве стали результатом работы систем ПВО Украины
СюжетМинобороны:

Фото: Vladyslav Musiienko / Reuters

Вооруженные силы России не наносили ракетные удары по Киеву. Обстрел столицы Украины опроверг официальный спикер Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в беседе с журналистами.

Как заявил спикер, все разрушения в Киеве, о которых объявили украинские власти, являются следствием падения ракет систем противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Все объявленные киевским режимом разрушения в городе стали следствием падения ракет иностранных и украинских средств ПВО, размещенных в жилых кварталах украинской столицы», — заявил он.

При этом в Минобороны подтвердили факт нанесения высокоточных ударов по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетической инфраструктуры.

Днем 23 ноября воздушную тревогу объявили по всей территории Украины. Известно о взрывах в Киеве, Запорожье, Одессе и подконтрольном Киеву Херсоне. Также сообщалось, что в некоторых районах украинской столицы пропали электричество и вода

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Марк Леонов
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