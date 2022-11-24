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15:02, 24 ноября 2022Бывший СССР

Генштаб ВСУ создал специальный похоронный алгоритм

RT: Генштаб ВСУ разработал специальный похоронный алгоритм из-за больших потерь
СюжетМинобороны:

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

На фоне больших потерять в рядах украинской армии Вооруженные силы Украины (ВСУ) разработали специальный похоронный алгоритм, пишет RT со ссылкой на переданные источником документы Генштаба.

Журналисты указывают, что соответствующий проект начальник Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Сергей Шаптала направил в адрес главкома Валерия Залужного. Утверждается, что документ был создан в Центральном управлении гражданско-военного сотрудничества Генштаба армии Украины.

Алгоритм устанавливает определенный порядок действий командования в случае смерти военнослужащего и механизм информирования местных органов о смерти человека. В переданном источником телеканала документе сообщается, что примерная плановая стоимость одного комплекта предметов ритуальной принадлежности для захоронения военнослужащего ВСУ составляет порядка 14 тысяч рублей.

При возникновении ситуаций, когда средств на покупку необходимых ритуальных принадлежностей нет, командирам военных частей предлагается высылать в похоронные агентства гарантийные письма с последующим финансовым возмещением по линии бюджета воинской части. Комментируя данную тему, источник телеканала заявил, что стремление упорядочить процедуру похорон стало следствием серьезных потерь ВСУ.

Ранее Минобороны России в ходе брифинга показало карту боевых действий на Украине на 24 ноября.

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Варвара Кошечкина
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