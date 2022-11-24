Премьер Польши решил убедить премьера Венгрии принять Финляндию и Швецию в НАТО

Премьер Польши едет в Словакию уговаривать Орбана принять Финляндию и Швецию в НАТО

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий едет в Словакию на саммит Вышеградской группы, чтобы убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана принять Финляндию и Швецию в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я буду разговаривать с премьером Виктором Орбаном о том, чтобы было согласие Венгрии на как можно скорейшее вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Надеюсь, это убеждение будет эффективным. Это важно для интересов Польши и Европы», — заявил политик.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил Швеции и Финляндии необходимо ужесточить свое антитеррористическое законодательство .Он напомнил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО утвердили уже 28 из 30 стран. Столтенберг отметил, что подобная скорость принятия решений выходит за рамки нормы.

При этом своего одобрения пока не дала Турция. В связи с этим генсек альянса призвал Швецию и Финляндию расширить сотрудничество с НАТО по борьбе с терроризмом и террористическими организациями, такими как Рабочая партия Курдистана.

На фоне спецоперации России на Украине Швеция и Финляндия 18 мая вручили генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление стран в альянс. На данный момент, помимо Турции, документ не ратифицировала Венгрия.