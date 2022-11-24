В Польше призвали ответить на «пощечину» Украины

Вице-спикер сейма Польши Згожельский раскритиковал назначение Мельника в МИД Украины

Польша должна ответить на назначение скандального дипломата Андрея Мельника на пост замглавы МИД Украины. Такое мнение выразил вице-спикер сейма страны, депутат от Польской крестьянской партии (PSL) Петр Згожельский. Его слова приводит издание DoRzeczy.

Згожельский назвал выдвижение Мельника на должность заместителя министра иностранных дел Украины ударом по сердцу волынских семей и пощечиной всем полякам. Он считает, что украинский политик приравнял действия бандеровцев во время Волынской резни к преступлениям самих поляков.

Депутат призвал польские власти в этой ситуации официально охарактеризовать назначение дипломата как провокацию и потребовать возобновления эксгумации жертв Волынской резни. «Мы хотим вернуться к польско-украинским отношениям, основанным на правде, а не на идеологии», — добавил Згожельский.

Также удивился, что многие польские политики, на его взгляд, преуменьшают значение этого скандала.

Ранее Мельник, будучи послом Украины в Берлине, в интервью немецкому блогеру и журналисту Тило Юнгу, охарактеризовал националиста Степана Бандеру как «борца за свободу». Во время беседы с дипломат признался, что посещал могилу националиста в Мюнхене. Кроме того, Мельник назвал неправдой данные о причастности сторонников Бандеры к массовым убийствам поляков и евреев.

В годы Второй мировой войны Степан Бандера возглавлял Организацию украинских националистов (ОУН, запрещена в России), действовавшую на Западной Украине. Он тесно сотрудничал с нацистской Германией. В 1959 году был ликвидирован в Мюнхене агентом КГБ Богданом Сташинским.