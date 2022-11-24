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11:02, 24 ноября 2022Россия

В Госдуме предложили переименовать Украину в американскую колонию

Депутат Шеремет предложил переименовать Украину в американскую колонию Бандерштат

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Депутат Государственной Думы от крымского региона Михаил Шеремет выступил с предложением переименовать Украину в американскую колонию Бандерштат. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам парламентария, в настоящее время на Украине пособник гитлеровцев Степан Бандера возведен в культ. «Чем и воспользовались американцы, подчинив себе мышление людей, чтобы управлять ими как тряпичными куклами», — подчеркнул Шеремет.

Он добавил, что Соединенные Штаты используют украинский народ для решения своих проблем и обогащения. США Украина нужна временно, как только она перестанет приносить им дивиденды, они с легкостью избавятся от ненужной колонии, заключил депутат.

Накануне на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция. Авторы инициативы предлагают официально заменить название «Россия» на «Московия», «Российская Федерация» на «Московская Федерация», а термин «русский» заменить на «московский». Для рассмотрения главой государства бумаге необходимо собрать 25 тысяч подписей.

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Сергей Истомин
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