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12:08, 24 ноября 2022Среда обитания

Названы города с наибольшим ростом предложения жилья

«ЦИАН»: городом с наибольшим ростом предложения жилья стал Ульяновск

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Ульяновск занял первое место в топе крупных городов России с наибольшим ростом предложения вторичного жилья. Города, где стало больше доступной для покупки недвижимости, назвали эксперты «ЦИАН.Аналитики», передает РБК.

С января по ноябрь 2022 года предложение в Ульяновские выросло вдвое и составило 2,7 тысячи объектов. На втором месте оказалась Самара с ростом на 90 процентов, до 5,56 тысячи объектов, а на третьем — Набережные Челны с ростом на 84 процента, до трех тысяч объектов. Пятерку лидеров замкнули Тольятти и Омск, где предложение увеличилось на 82 и 67 процентов соответственно. Москве досталось шестое место — показатель вырос на 62 процента, до 47,4 тысячи объектов.

Отрицательную динамику зафиксировали в 12 больших городах. Сильнее время предложение снизилось в Ставрополе и Томске — в обоих городах количество жилья на вторичном рынке стало в два раза меньше. В Томске, Саратове, Иркутске, Воронеже, Хабаровске, Ярославле и Оренбурге показатель упал в марте и до сих пор не восстановился. В то же время в Ставрополе, Севастополе, Новокузнецке, Пензе и Астрахани предложение прекратило резко сокращаться в сентябре. В большинстве городов рост в апреле–августе компенсировал падение в марте.

Ранее в ноябре эксперты определили районы Москвы, в которых стало продаваться больше «вторички». Лидером по приросту объема предложения стало поселение Филимонковское Новомосковского административного округа — в ноябре количество готовых квартир там выросло на 220 процентов относительно января.

Александра Качан
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