Промахи украинских ракет назвали массовым явлением

Военный эксперт Леонков заявил о массовых промахах украинских ракет

Промахи украинских ракет с попаданием по жилым застройкам на территории страны стали массовым явлением. Проблема здесь может быть как в человеческом факторе, так и в технических характеристиках ракет, используемых в рамках ведения боевых действий. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

«Если мы говорим про боевые условия, то, например, зенитно-управляемые ракеты, которые не попадают в цель, должны самоликвидироваться либо самой ракетой, либо ее подрывает оператор, чтобы она не упала не туда. Но в условиях боевых действий сделать это удается не всегда, — заметил Леонков. — С другой стороны, ракеты могут и промахиваться, попадать в жилую застройку в случае, если время реакции на воздушную цель запаздывает».

Проблема, по словам военного эксперта, в том, что в обороне городской застройки существует очень много нюансов, которые, видимо, не очень знакомы американским и украинским специалистам. Как результат, ракета может терять цель и попадать в жилые здания.

«Такие случаи в Киеве сейчас происходят массово: пытаясь сбить наши ракеты, в итоге попадают чаще по зданиям, чем по воздушным целям. Это особенности работы зенитно-ракетных комплексов. Не всегда речь идет именно о человеческом факторе. Проблема может быть вызвана техническими характеристиками, в том, что происходит, если ракета теряет цель, получается ли у нее сманеврировать. На все это, конечно, накладывается и опытность боевых расчетов», — добавил собеседник «Ленты.ру».

У российской стороны этот вопрос, по словам Леонкова, методически прорабатывался и отрабатывался, потому инциденты, аналогичные украинским, сведены к минимуму.

«Задача обороны особо важных объектов есть, мы обороняем города, тот же Белгород, иногда приходится отражать массированные атаки. Были случаи падения сбитых ракет, но таких происшествий, как в Киеве, не было», — заключил военный эксперт.

Ранее стало известно, что американская ракета AGM-88 HARM, выпущенная Вооруженными силами Украины (ВСУ) в сентябре, сбилась с курса и попала в жилой дом в Краматорске, который находится под контролем Киева. Об этом сообщает газета New York Times (NYT).