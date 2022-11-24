В США рассказали о попавшей в жилой дом в Краматорске американской ракете

NYT: выпущенная ВСУ в сентябре американская ракета попала в жилой дом в Краматорске

Американская ракета AGM-88 HARM, выпущенная Вооруженными силами Украины (ВСУ) в сентябре, сбилась с курса и попала в жилой дом в Краматорске, который находится под контролем Киева. Об этом сообщает газета New York Times (NYT).

Сообщается, инцидент произошел 26 сентября примерно в 18:00. «Говорят, три человека были ранены. Жертв нет. Она (ракета) попала в квартиру, где никто не живет, а в соседней пострадали люди», — рассказала изданию местная жительница Ольга Васильевна.

По словам неназванного американского военнослужащего, попавшая в жилой дом ракета «почти наверняка» была поставлена Украине из старых запасов Пентагона.

Ранее стало известно, что в новый пакет военной помощи США Украине войдут ракеты HARM и боеприпасы для NASAMS и HIMARS. Вооружения будут взяты из запасов военного ведомства США.