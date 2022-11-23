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20:01, 23 ноября 2022Мир

Пентагон раскрыл содержание нового пакета военной помощи Украине

Пентагон: в новый пакет помощи Киеву вошли ракеты HARM и боеприпасы для NASAMS и HIMARS

Фото: Senior Airman Beaux Hebert / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В новый пакет военной помощи США Украине вошли ракеты HARM и боеприпасы для NASAMS и HIMARS. Содержание пакета американской поддержки раскрыли в Пентагоне, передает ТАСС.

Уточняется, что Киеву передадут новую партию противорадиолокационных ракет HARM, а также боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и зенитных ракетных комплексов NASAMS. Отмечается, что вооружения выделят из запасов американского оборонного ведомства.

Ранее президент США Джо Байден распорядился выделить Украине новую военную помощь на 400 миллионов долларов. Он предоставил госсекретарю США Энтони Блинкену полномочия выделить оборонную продукцию и услуги Министерства обороны США по военной подготовке и обучению с целью помощи украинской стороне.

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Виктория Кондратьева
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