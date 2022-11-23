США выделили Украине новую военную помощь на 400 миллионов долларов

Президент США Байден решил выделить Украине новую военную помощь на 400 миллионов долларов

Президент США Джо Байден распорядился выделить Украине новую военную помощь на 400 миллионов долларов. О решении главы государства сообщили в пресс-службе Белого дома, пишет ТАСС.

Согласно заявлению, американский президент предоставил госсекретарю США Энтони Блинкену полномочия выделить оборонную продукцию и услуги Министерства обороны США по военной подготовке и обучению на общую сумму до 400 миллионов долларов с целью помощи Украине.

Блинкен уточнил, что новый пакет военной помощи включает дополнительные вооружения, боеприпасы и средства противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен сообщила, что Вашингтон решил выделить Украине дополнительные 4,5 миллиарда долларов в качестве бюджетной помощи. По ее словам, новый транш позволит украинским властям стабилизировать экономику и поддержать работу государственных учреждений.