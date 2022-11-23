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18:23, 23 ноября 2022Мир

США выделили Украине новую военную помощь на 400 миллионов долларов

Президент США Байден решил выделить Украине новую военную помощь на 400 миллионов долларов

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Джо Байден распорядился выделить Украине новую военную помощь на 400 миллионов долларов. О решении главы государства сообщили в пресс-службе Белого дома, пишет ТАСС.

Согласно заявлению, американский президент предоставил госсекретарю США Энтони Блинкену полномочия выделить оборонную продукцию и услуги Министерства обороны США по военной подготовке и обучению на общую сумму до 400 миллионов долларов с целью помощи Украине.

Блинкен уточнил, что новый пакет военной помощи включает дополнительные вооружения, боеприпасы и средства противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен сообщила, что Вашингтон решил выделить Украине дополнительные 4,5 миллиарда долларов в качестве бюджетной помощи. По ее словам, новый транш позволит украинским властям стабилизировать экономику и поддержать работу государственных учреждений.

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Виктория Кондратьева
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