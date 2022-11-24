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18:08, 24 ноября 2022Силовые структуры

Стали известны подробности стрельбы в Крымске

Устроивший стрельбу в Крымске мужчина застрелил троих прохожих и покончил с собой в машине

Кадр: Telegram-канал 112

Стали известны подробности стрельбы в Крымске — мужчина сначала застрелил из ружья троих человек, после чего покончил с собой. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Отмечается, что накануне трагедии россиянин проиграл суд бывшей жене. После вынесения приговора он стал преследовать экс-супругу на улице, за нее заступился прохожий. Тогда мужчина застрелил его, потом еще двух человек. После этого он приехал к дому сына и покончил с собой в салоне машины.

О стрельбе возле торгового центра «Славянский» в Крымске стало известно днем 24 ноября. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

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Елизавета Новикова
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