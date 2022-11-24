В Германии пожаловались на загнавших страну в стрессовую ситуацию беженцев

Die Welt: власти земли Баден-Вюртемберг заявили о стрессовой ситуации в ФРГ из-за беженцев

Ситуация с украинскими беженцами в федеральной земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии достигла апогея. Об этом сообщает газета Die Welt.

Уточняется, что в этом году регион принял свыше 160 тысяч беженцев. По словам министра юстиции федеральной земли Баден-Вюртемберг Марион Гентгес, речь идет о «крайне стрессовой ситуации». Она уточнила, что регион принял 139 тысяч беженцев с Украины, а также 22 тысячи ищущих убежища из других стран и три тысячи человек в рамках гуманитарной помощи. Гентгес также указала на проблему с размещением данных лиц. Кроме того, ожидается, что с наступлением зимы количество беженцев возрастет.

По мнению Гентгес, власти ФРГ должны обеспечить обещанное распределение бремени. Для этого необходимо создать эффективную систему распределения беженцев по государствам-членам ЕС, говорится в материале. «Однако я не вижу никаких усилий со стороны федерального правительства», — упрекнула она Берлин.

Ранее власти Эстонии решили скорректировать поддержку украинских беженцев. Уточнялось, что с наступлением холодов поток украинцев в прибалтийскую республику может увеличиться. В связи с этим Таллину придется проконтролировать готовность местных самоуправлений, так как основная нагрузка по оказанию социальных и других услуг ляжет на них.