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08:51, 24 ноября 2022Экономика

Оценен объем валютных вкладов россиян

ЦБ: объем валютных сбережений россиян обновил десятилетний минимум

Фото: Igal Ness / Unsplash

По состоянию на 1 ноября валютные сбережения россиян в банках обновили минимальный уровень десятилетней давности. Такую оценку дал РБК, проанализировав данные Центробанка (ЦБ).

Сейчас остатки накоплений на счетах и депозитах в валюте опустились ниже 60 миллиардов долларов. При этом на 1 октября валютные вклады в долларовом выражении составляли 63,4 миллиарда, за октябрь они скоратились еще на 3,7 миллиарда. Для сравнения, к 1 февраля 2012 года там хранилось 69,2 миллиарда долларов.

Управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин объяснил, что отток происходит по нескольким причинам. Во-первых, россияне уходят из «токсичных» валют в рубль, во-вторых — в юань, в-третьих — переводят валюту на счета и депозиты в банках за рубежом. Эксперт считает, что в ближайшие месяцы такая тенденция сохранится.

В начале октября у ряда российских банков на корреспондентских счетах существенно сократились остатки в «токсичных» валютах (долларах и евро) — повлияли опасения жестких санкций, а также резкий отток средств с валютных вкладов. В первой половине прошлого месяца с российских банковских счетов было выведено 9,4 миллиарда долларов. Это объясняется увеличением спроса на валютную ликвидность и снижением предложения валюты на фоне рисков введения новых санкций.

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Платон Щукин
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