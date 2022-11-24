Samsung обеспечит iPhone дисплеями

The Elec: в 70 процентах iPhone 14 будут установлены дисплеи от Samsung

Samsung обеспечит Apple OLED-панелями для смартфонов серии iPhone 14. Об этом сообщает издание The Elec.

Как стало известно источникам медиа, Samsung Display намерена поставить для Apple около 80 миллионоа панелей для экранов новых iPhone. Таким образом корпорация может изготовить для заказчика дисплеи для 70 процентов устройств — всего Apple рассчитывает произвести до 120 миллионов единиц смартфонов серии iPhone 14.

Отмечается, что Samsung оказалась главным партнером американской компании из-за проблем других фирм, поставляющих OLED-панели. В свою очередь, LG Display должна отправить Apple около 20 миллионов единиц панелей, BOE — до 6 миллионов штук.

Специалисты уточнили, что корейская корпорация занимается поставками компонентов для всех четырех смартфонов Apple. Так, модели iPhone 14 и 14 Max выходят с экранами LTPS, iPhone 14 Pro и 14 Pro Max — дисплеями LTPO. По оценкам Samsung, из 80 миллионов поставленных Apple компоннетов 60 миллионов панелей будут предназначены для Phone 14 Pro и 14 Pro Max. В компании объяснили свой прогноз тем, что дорогие телефоны Apple пользуются более высоким спросом.

В начале ноября стало известно, что продажи смартфонов в России в третьем квартале 2022 года упали на 30 процентов в номинальном выражении. Самым популярным брендом у граждан стал Xiaomi.