Похудевшая на 61 килограмм за год девушка примерила на камеру старую одежду

Похудевшая на 61 килограмм за год блогерша Сара Локетт примерила старую пижаму на камеру

Блогерша Сара Локетт, которой удалось похудеть на 61 килограмм за год, наглядно показала подписчикам изменения своего тела, примерив старую одежду на камеру. Соответствующие посты появились в ее TikTok-аккаунте.

В серии роликов девушка рассказала, что сбросила лишний вес с помощью операции на желудочном рукаве (хирургический метод, при котором врачи усекают желудок, оставляя лишь его часть в форме трубки; вмешательство уменьшает орган на 80 процентов, благодаря чему у пациента значительно снижается аппетит — прим. «Ленты.ру»), а также регулярным тренировкам и правильному питанию. Известно, что изначально вес Локетт составлял 114 килограммов.

В одном из видео героиня материала облачилась в одежду, купленную больше года назад. В частности, она надела облегающий комбинезон телесного цвета. На кадрах видно, что из-за чересчур большого размера вещь не садится по фигуре брогерши, и ей приходится прикрывать зону декольте руками. Далее Локетт примерила старую пижаму, которая спадала с нее аналогичным образом.

«Прежние проблемы со здоровьем больше не контролируют мою жизнь», — заключила Сара, вспомнив о перенесенных синдроме поликистозных яичников и гормональных сбоях, с которыми она столкнулась, перед тем как похудеть и начать вести здоровый образ жизни.

Ранее в ноябре сообщалось о матери четверых детей Джоан Махер из Англии, которая похудела на 63 килограмма и удивила пользователей сети своим преображением. Британка рассказала, что в 2017 году ее вес превышал 120 килограммов, из-за чего она стеснялась своей внешности. Отказавшись от желаемого наряда на свою свадьбу из-за лишнего веса, она решила бегать каждый день и скорректировала питание.