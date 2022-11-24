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10:26, 24 ноября 2022Ценности

Похудевшая на 61 килограмм за год девушка примерила на камеру старую одежду

Похудевшая на 61 килограмм за год блогерша Сара Локетт примерила старую пижаму на камеру

Кадр: @sculptingsar

Блогерша Сара Локетт, которой удалось похудеть на 61 килограмм за год, наглядно показала подписчикам изменения своего тела, примерив старую одежду на камеру. Соответствующие посты появились в ее TikTok-аккаунте.

В серии роликов девушка рассказала, что сбросила лишний вес с помощью операции на желудочном рукаве (хирургический метод, при котором врачи усекают желудок, оставляя лишь его часть в форме трубки; вмешательство уменьшает орган на 80 процентов, благодаря чему у пациента значительно снижается аппетит — прим. «Ленты.ру»), а также регулярным тренировкам и правильному питанию. Известно, что изначально вес Локетт составлял 114 килограммов.

В одном из видео героиня материала облачилась в одежду, купленную больше года назад. В частности, она надела облегающий комбинезон телесного цвета. На кадрах видно, что из-за чересчур большого размера вещь не садится по фигуре брогерши, и ей приходится прикрывать зону декольте руками. Далее Локетт примерила старую пижаму, которая спадала с нее аналогичным образом.

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«Прежние проблемы со здоровьем больше не контролируют мою жизнь», — заключила Сара, вспомнив о перенесенных синдроме поликистозных яичников и гормональных сбоях, с которыми она столкнулась, перед тем как похудеть и начать вести здоровый образ жизни.

Ранее в ноябре сообщалось о матери четверых детей Джоан Махер из Англии, которая похудела на 63 килограмма и удивила пользователей сети своим преображением. Британка рассказала, что в 2017 году ее вес превышал 120 килограммов, из-за чего она стеснялась своей внешности. Отказавшись от желаемого наряда на свою свадьбу из-за лишнего веса, она решила бегать каждый день и скорректировала питание.

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Карина Черных
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