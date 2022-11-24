СБУ задержала переправлявшего через Днепр людей херсонца

СБУ сообщила о задержании жителя Херсона, который помогал переправлять людей через Днепр

В Херсоне Служба безопасности Украины (СБУ) задержала мужчину, который помогал людям переправиться на левый берег Днепра, передает Regnum. Задержанный житель Херсона — владелец ряда лодок.

В СБУ также утверждают, что он якобы переправлял сотрудников ФСБ России и передал российской армии плавательные средства вместимостью до 30 человек. Теперь мужчине грозит до 12 лет лишения свободы за якобы «пособничество государству-агрессору».

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) поголовно мобилизуют жителей в русскоязычных областях страны, при этом почти не затрагивая западные регионы.