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04:52, 24 ноября 2022Бывший СССР

Стало известно о поголовной мобилизации русскоязычных жителей на Украине

РИА Новости: ВСУ поголовно мобилизую жителей в русскоязычных областях страны

Фото: Chris Radburn / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) поголовно мобилизую жителей в русскоязычных областях страны, при этом почти не затрагивая западные регионы. Об этом стало известно РИА Новости от представителя российских силовых структур в Херсонской области.

По словам источника, украинские военные сообщили о данном факте российским силовикам. «Всеобщая и поголовная мобилизация ведется только в русскоязычных областях Украины – в Николаевской, Днепропетровской, Черкасской», — сообщил он информацию, полученную от источников в ВСУ.

Марина Совина
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