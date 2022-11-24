Стало известно о поголовной мобилизации русскоязычных жителей на Украине

РИА Новости: ВСУ поголовно мобилизую жителей в русскоязычных областях страны

Вооруженные силы Украины (ВСУ) поголовно мобилизую жителей в русскоязычных областях страны, при этом почти не затрагивая западные регионы. Об этом стало известно РИА Новости от представителя российских силовых структур в Херсонской области.

По словам источника, украинские военные сообщили о данном факте российским силовикам. «Всеобщая и поголовная мобилизация ведется только в русскоязычных областях Украины – в Николаевской, Днепропетровской, Черкасской», — сообщил он информацию, полученную от источников в ВСУ.