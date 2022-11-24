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09:12, 24 ноября 2022Мир

В посольстве России прокомментировали смерть россиянки в Южной Корее

Посольство РФ контактирует с семьей умершей после операции в Сеуле россиянки
Юн Сок Ель

Юн Сок Ель. Фото: Dita Alangkara / Reuters

Посольство России в Сеуле находится в контакте с членами семьи умершей после операции гражданки России. Так прокомментировали смерть женщины в российском диппредставительстве, передает РИА Новости.

«Посольство находится в контакте с представителями семьи погибшей и работает над решением необходимых вопросов», — сообщили агентству в дипломатическом ведомстве.

Ранее сообщалось, что 40-летняя гражданка России умерла в Южной Корее после операции по подтяжке лица в одной из пластических клиник в центре Сеула. В местной полиции отметили, что женщину пытались спасти. Будет проведено расследование в отношении действий сотрудников больницы.

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Виктория Кондратьева
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