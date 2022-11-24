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11:57, 24 ноября 2022Россия

Россиянка бросила в огонь венки с мемориала обороны и попала на видео

Женщина бросила в огонь венки с мемориала обороны Севастополя, СК начал проверку

Женщина бросила в огонь два венка с мемориала обороны Севастополя, ее действия попали на видео. Соответствующие кадры опубликованы на YouTube-канале «Легендарный Севастополь».

На записи видно, как россиянка подходит к мемориалу и подносит палку к огню. Затем она ложится возле постамента и кидает траурные венки, находящиеся рядом.

Произошедшим заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, он поручил провести проверку.

«В настоящее время по данному факту органами полиции проводится проверка. Региональное ГСУ СК России инициирует передачу материалов в свое производство», — говорится в Telegram-канале СК РФ.

Мемориал в честь героев второй обороны Севастополя воздвигли в 1967 году на площади Нахимова в память о защитниках Севастополя в годы Великой Отечественной войны.

Ранее в Калининграде задержали 49-летнего мужчину из-за пожаренного на Вечном огне мяса.

Анна Щербакова
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