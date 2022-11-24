Милонов предложил запретить смену пола без медицинских показаний

Милонов внес в Госдуму законопроект, запрещающий смену пола без медицинских показаний

Депутат Госдумы Виталий Милонов внес в нижнюю палату парламента законопроект, который запрещает смену пола без медицинских показаний. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

«Изменение, коррекция половой принадлежности граждан допускается при наличии медицинских показаний на основании мотивированного заключения врачебной комиссии медицинской организации и информированного добровольного согласия гражданина», — говорится в тексте проекта.