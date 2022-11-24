На Украине рассказали о ситуации с сотовой связью

Власти Украины сообщили, что в стране работает менее половины станций сотовой связи

На Украине работает менее половины базовых станций сотовой связи. Об этом на брифинге сообщил представитель Государственной службы специальной связи и защиты информации страны Владимир Кондрашов, пишет РИА Новости.

По состоянию на 9:00 (10:00 по мск) 24 ноября на Украине работало около 44 процентов базовых станций мобильных операторов, рассказал Кондрашов.

Хуже всего ситуация со связью в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях. Власти отмечают, что в этих регионах работает от 9 до 16 процентов станций.

Ранее из-за проблем с электроэнергией в результате ракетных атак вышки сотовой связи на Украине перешли на работу от генераторов. Операторы работающих вышек из-за массированных атак были перегружены, интернет-трафик во многих регионах упал.