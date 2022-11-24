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02:58, 24 ноября 2022Мир

Постпредство оценило признание Европарламентом России «спонсором терроризма»

Постпредство РФ назвало абсурдным резолюцию ЕП о признании России «спонсором терроризма»

Фото: Arne Dedert / dpa / Global Look Press

Постпредство России при Евросоюзе оценило резолюцию Европарламента (ЕП) о признании России «спонсором терроризма». Соответствующий комментарий опубликован на сайте постпредства.

«Абсурдность такого «предложения» может быть не очевидна разве что евродепутатам, которые его поддержали», — заявили там. По мнению дипломатов, ни прямого, ни косвенного отношения к России или к украинскому кризису резолюция не имеет.

Они предположили, что таким способом европейские парламентарии лишь стараются усилить конфронтацию с Москвой. «Причем сделать это за счет благосостояния простых европейцев, ежедневно испытывающих на себе негативные последствия антироссийских рестрикций, введенных под аналогичными надуманными предлогами», — добавили в постпредстве.

23 ноября ЕП принял резолюцию о признании России «страной-спонсором терроризма» и включил ее в соответствующий список. Документ поддержали 494 депутата, против проголосовали 58, воздержались — 44. У него нет юридически обязывающей силы, он носит рекомендательный характер.

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Марина Совина
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