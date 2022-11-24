Телеведущая пожаловалась на затерроризировавшего ее соседа-преследователя

Британская ведущая Тракуэр пожаловалась на соседа, который терроризирует ее преследованием

Ведущая новостей на британском телеканале ITV Исла Тракуэр пожаловалась на затерроризировавшего ее соседа-сталкера Джонатана Барретта. Несмотря на то, что ранее суд признал мужчину виновным в преследовании ведущей, после истечения срока запрета на общение с ней Барретт снова начал следить за соседкой, передает The Sun.

По словам телеведущей, Барретт повсюду преследует ее и заглядывает в окна ее дома. Женщина пришла в ужас, когда сосед распилил бамбуковое ограждение, которое она поставила, чтобы скрыться от его любопытных глаз.

«Всякий раз, когда я выходила, он был там. Он перелез через мой забор, вошел в мой дом через оранжерею и сказал: "Ты не ела". Значит, он наблюдал за мной. Он ушел, вернулся с бутербродом и смотрел, как я его ем. (…) Это действительно было довольно тревожно», — рассказала ведущая.

В материале уточняется, что суд в Солсбери признал Барретта виновным в преследовании Тракуэр в период с марта по сентябрь 2021 года и обязал отработать 300 часов общественных работ и выплатить 715 фунтов стерлингов в качестве компенсации. Кроме того, ему запретили разговаривать с ведущей и входить на ее территорию в течение одного года. По истечении этого срока мужчина снова начал следить за соседкой.

По словам телеведущей, когда Баретт начал преследовать ее, она была так напугана, что ей приходилось ночевать у друзей. Теперь женщина страдает от посттравматического стрессового расстройства и боится выйти из дома даже в магазин.

Ведущая также обвинила полицейских в том, что они рассматривают ситуацию как «соседскую ссору» и не верят ее словам. На такие мысли ведущую натолкнул тот факт, что после ее жалобы полицейский поговорил с Бареттом и счел его милыми и вежливым человеком.

Ранее сообщалось, что бывшего ведущего «Би-би-си» Алекса Белфилда осудили за преследование коллег в сети. Потеряв работу, он начал заваливать бывших коллег электронными письмами, твитами и сообщениями, а также упоминал их в видео на своем YouTube-канале. Суд счел, что Белфилд делал все это с целью вызвать у бывших коллег тревогу и беспокойство.