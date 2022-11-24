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23:48, 24 ноября 2022Россия

Мужчина устроил стрельбу на севере Москвы

Мужчина устроил стрельбу на севере Москвы, один пострадавший госпитализирован

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Мужчина устроил стрельбу на Солнечногорской улице в Москве, один пострадавший госпитализирован. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

По информации правоохранителей, злоумышленник несколько раз выстрелил в мужчину из травматического пистолета, после чего скрылся. Предполагаемый стрелок задержан, указали в МВД.

«Сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого, мужчина 1977 года рождения доставлен в ОМВД для дальнейшего разбирательства», — добавил источник агентства.

24 ноября возле торгового центра «Славянский» в Крымске мужчина открыл стрельбу, погибли четыре человека. Стрельба из винтовки по людям одетого в камуфляж мужчины попала на видео.

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Марина Совина
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