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10:54, 24 ноября 2022Силовые структуры

Троих россиян осудили за избиение до смерти 36-летнего незнакомца в общежитии

Под Иркутском осудили на сроки от 7 до 9 лет троих юношей за избиение до смерти незнакомца

Фото: Lantyukhov Sergey / Globallookpress.com

В Иркутской области суд приговорил на сроки от семи до девяти лет лишения свободы троих россиян в возрасте от 18 до 25 лет за убийство 36-летнего мужчины. Об этом в четверг, 24 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Юноши признаны виновными по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ. Они будут отбывать наказание в колонии общего и строгого режима.

По данным ведомства, 1 ноября 2021 года фигуранты встретили на лестничной площадке общежития, расположенного на улице Масловского, незнакомого мужчину. Между ними произошла ссора, тогда компания напала на потерпевшего и начала избивать его кулаками и ногами по телу и голове, нанеся смертельные травмы.

Ранее в Иркутской области суд поместил в СИЗО 63-летнего россиянина за убийство 37-летнего мужчины и его 30-летней подруги в общежитии.

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Екатерина Власова
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