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10:58, 24 ноября 2022Россия

В московской квартире нашли тело 11-летнего школьника

В квартире на юго-западе Москвы нашли тело 11-летнего школьника
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости

В квартире на юго-западе Москвы нашли тело 11-летнего мальчика. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщает mk.ru

По данным издания, школьник погиб около полуночи в одном из домов на улице Академика Варги.

Тело ребенка нашли в его комнате. Характер травм позволил предположить, что это самоубийство либо несчастный случай. По факту случившегося сотрудники правоохранительных органов ведут расследование.

21 ноября на одном из хуторов Чернышковского района Волгоградской области обнаружили погибшим 15-летнего школьника.

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Евгения Куликова
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