Россияне с молотком и кастетом устроили драку на пляже в Таиланде

The Thaiger: россиянин напал на соотечественника с молотком и кастетом в тайской Паттайе

Двое россиян устроили драку на одном из пляжей тайской Паттайи из-за того, что один из мужчин оскорбил девушку другого. Об этом пишет портал The Thaiger.

Инцидент произошел во вторник вечером, 22 ноября, на пляже в районе Банг-Ламунг. По данным местной полиции, 49-летний российский турист оскорбил тайскую подругу другого 30-летнего россиянина.

На этой почве между соотечественниками произошел словесный конфликт, впоследствии переросший в драку. Отстаивающий честь девушки мужчина напал на неприятеля с молотком и кастетом.

Отмечается, что обоим россиянам были предъявлены обвинения по статье 295 («Причинение телесных или психических повреждений другим лицам») Уголовного кодекса Таиланда. Им может грозить тюремное заключение на срок до двух лет и штраф в размере четырех тысяч бат (около семи тысяч рубелей).

Ранее в ноябре сообщалось, что отдыхавший в турецком Белеке российский турист выпал с балкона отеля и погиб. Несчастный случай произошел во время отпуска 41-летнего россиянина в пятизвездочном отеле популярного курортного поселка Богазкент.