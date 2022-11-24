Сообщение о национализации имущества российских звезд оказалось фейком

Сообщение о принятии в России закона о национализации имущества звезд оказалось фейком

На видеохостинге YouTube и в соцсетях распространилось видео, согласно которому в России якобы приняли закон о национализации имущества особо состоятельных звезд-шоу бизнеса. Однако это сообщение оказалось фейком.

Соответствующий ролик появился 7 ноября на YouTube-канале «Шоу-бизнес#Show business». В нем утверждается, что «в связи с особым положением в стране был подписан указ о национализации имущества особо богатых семей мира культуры и шоу-бизнеса». Заявляется, будто 35 процентов имущества знаменитостей, включая недвижимость и денежные вклады, пойдут, в частности, на выплаты мобилизованным гражданам, поддержку многодетных семей. Автор при этом ссылается на якобы действующий в России указ «Об особом положении», позволяющий осуществить подобные меры.

В ролике также говорится, будто от закона уже пострадал ряд отечественных знаменитостей, которые якобы лишились имущества — в частности, Ксения Собчак, Алла Пугачева, Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков и другие известные лица.

В видео не приводятся никакие источники информации, ссылки на визуальные или документальные подтверждения высказываний, что указывает на недостоверный характер данных. Помимо того, на YouTube-канале «Шоу-бизнес#Show business» присутствует ряд других видео с фейковой информацией о российских звездах — к примеру, ролик о якобы массовых арестах артистов из-за связей с микрокредитной организацией.

Вышеупомянутый канал — один из многих YouTube-аккаунтов, публикующий ложную информацию в жанре «шокирующих» и «трагических» новостей. На видеохостинге присутствует целый ряд подобных профилей (1, 2, 3). Для привлечения внимания они используют кликбейтные заголовки, крупный шрифт и порой кричащие цвета в оформлении роликов. Как правило, в большинстве случаев на каналах размещаются фейковые новости о смерти или серьезных происшествиях с российскими знаменитостями. Несмотря на ложный характер информации, подобные ролики могут собирать от нескольких тысяч до десятков и сотен тысяч просмотров.

В действительности официальная информация от государственных источников о принятии закона о национализации имущества российских знаменитостей в публичный доступ не поступала.

При этом идея о необходимости забрать в пользу государства имущество отечественных звезд ранее обсуждалась в СМИ и соцсетях. В частности, опрос на эту тему в октябре проводила «Комсомольская правда». При этом певица Лолита, реагируя на обсуждения о необходимости конфискации имущества артистов, еще в мае в шутку предложила национализировать ее особняк.Однако депутат Госдумы Александр Шолохов, комментируя слова артистки, подчеркивал, что национализация частного имущества в России не предусмотрена ни одним законом, исключая ситуации, связанные с уголовным законодательством. Более того, он утверждал, что подобная мера в стране не обсуждается.

Кроме того, военное положение в России было введено только в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях. В восьми расположенных рядом с Украиной регионах действует средний уровень реагирования, в других регионах Центрального и Южного федеральных округов — уровень повышенной готовности. В остальных субъектах действует режим базовой готовности.

Информация о якобы принятии в России закона о национализации имущества звезд не получила распространения в СМИ. Однако соответствующие ролики были опубликованы на других каналах на YouTube (1, 2), в соцсетях «ВКонтакте» (1, 2) и «Одноклассники» (1, 2).