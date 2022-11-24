На Украине 400 пассажиров поезда застряли в пути почти на сутки

На Украине 400 пассажиров поезда провели в пути почти сутки вместо семи часов

На Украине 400 пассажиров поезда Краматорск-Киев застряли в пути почти на сутки, они должны были ехать семь часов. Об этом сообщила компания «Украинские железные дороги», передает РИА Новости.

«Более 400 пассажиров рейса Интерсити+ №711 из Краматорска, проведших в пути почти сутки, наконец, прибыли в Киев», — говорится в заявлении. По информации, указанной на сайте компании, поездка должна была завершиться примерно за семь часов. Уточняется, что пассажиров встретили железнодорожники, напоив чаем и раздав сэндвичи.

Как утверждает перевозчик, фиксируются задержки других рейсов. На данный момент 50 поездов задерживаются на час и более, четыре — менее часа, а два — свыше 13 часов.

23 ноября Минэнерго Украины заявило, что Россия нанесла серию ракетных ударов по энергетической инфраструктуре республики. В результате произошедшего большая часть регионов страны осталась без электроэнергии.