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05:30, 24 ноября 2022Путешествия

Российская тревел-блогерша предупредила туристов о схемах мошенничества в Турции

Блогерша Коновалова предупредила россиян об обмане туристов при аренде жилья в Турции
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Linus Mimietz / Unsplash

Российская тревел-блогерша Саша Коновалова предупредила отечественных туристов о наиболее распространенных схемах мошенничества в Турции. Своими наблюдениями она поделилась в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

В первую очередь путешественница обратила внимание россиян на случаи обмана отдыхающих при аренде жилья. «Уже не раз слышала о том, как люди находили квартиры в аренду в соцсетях и связывались с русскоговорящими хозяевами. Переводили им предоплату, а через какое-то время выясняли, что никакой квартиры не существует», — рассказала автор блога.

Нередки ситуации, когда хозяин квартиры или апартаментов предварительно соглашается сдать квартиру на продолжительный срок от 6 до 12 месяцев по одной цене, а за несколько дней до заселения повышает стоимость аренды.

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Кроме того, много мошенников в сфере оформления вида на жительство (ВНЖ): предприимчивые местные жители предлагают оказать туристам услугу «ВНЖ под ключ», а также продают фальшивые страховые полисы. «Запомните самое главное: "помогатор" никак не может повлиять на одобрение вашего запроса на ВНЖ. Что бы он ни говорил, это решение всегда остается за миграционной службой, — заявила блогер. — Если "помогатор" предлагает "купить адрес", а жить в любом другом месте, у вас могут возникнуть проблемы. Если обман вскроется, вас могут депортировать».

Также зафиксированы случаи обмана путешественников при обмене валют. Мошенники создают фейковые страницы в социальных сетях и предлагают россиянам обналичить деньги с неработающих в республике карт «Мир». «Вы переводите человеку оговоренную сумму на российскую карту, он обращает ее в криптовалюту, а затем обналичивает их в Турции. Вы встречаетесь с "менялой", и он дает вам на руки лиры. Себе берет небольшой процент, — отметила Коновалова. — Знаю, что кто-то действительно проворачивает такие сделки и остается доволен. Но, к сожалению, о случаях мошенничества говорят чаще».

Ранее стало известно, что «Аэрофлот» запустит прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Стамбул и Анталью в декабре. Полеты в самые популярные города Турции будут выполняться на самолетах Boeing 737–800.

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Валентина Процкова
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