ЕС предварительно согласовал механизм ограничения изменений цен газа на TTF

Евросоюз предварительно согласовал механизм ограничения изменений цен газа на TTF

Евросоюз (ЕС) предварительно согласовал механизм ограничения изменений цен на деривативы на газ на хабе TTF, следует из релиза Совета ЕС.

Как поясняется в постановлении, им вводится «ограничение цены для транзакций, совершенных в течение одного дня на TTF». Предполагается, что такой механизм предотвратит чрезмерные движения цен в течение торгового дня и «взлет и падение цен на деривативы за пределы верхнего и нижнего пределов внутридневного коридора ценовых скачков».

Согласно релизу, новые меры повысят солидарность в случае чрезвычайной ситуации и дефицита поставок газа, обеспечат лучшую координацию совместных закупок газа, ограничат волатильность цен на газ и электроэнергию, а также установят надежные бенчмарки для цен на газ.

Ранее министры энергетики стран Евросоюза (ЕС) на внеочередном заседании 24 ноября предварительно согласовали новый механизм совместных закупок газа.

Механизм предполагает, что любое государство, столкнувшееся с чрезвычайной ситуацией, сможет получить газ от других стран в обмен на справедливую компенсацию. Меру планируют официально принять на заседании 13 декабря. Тогда же члены блока хотят одобрить ограничение цен на газ на хабе TTF, которые сейчас служат ориентиром для рынка.