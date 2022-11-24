Овца родила ягненка-мутанта с двумя головами и четырьмя глазами

News 18: в Индии овца родила способного видеть на 360 градусов ягненка-мутанта

Овца в деревне вблизи индийского города Какинада, штат Андхра-Прадеш, родила ягненка-мутанта с двумя головами и четырьмя глазами, способного видеть на 360 градусов. Об этом сообщает News 18.

Необычного ягненка родила овца из отары, принадлежащей Морукурти Сурибабу и Пампанабоине Веканне. Местные жители были очень удивлены, когда узнали о рождении странного животного.

Детеныша выкормили консервированным молоком, которое он пил двумя ртами. У животного четыре глаза, которые расположены так, что позволяют видеть на 360 градусов. Ягненку тяжело передвигаться из-за того, что две головы весят слишком много. Несмотря на это, пастухи рады, что новорожденный весел, здоров и любит играть.

Ветеринары назвали причиной рождения такого ягненка генетические отклонения. Они заявили, что некоторые животные с подобными отклонениями могут прожить достаточно долго. Кормить такого ягненка нужно больше, чем обычного. Ветеринары советуют постоянно следить за состоянием его здоровья.

Ранее сообщалось, что на ферме вблизи индийского города Сирондж, штат Мадхья-Прадеш, родился козленок-мутант с человеческим лицом, толстой шерстью на голове и подбородке и похожими на очки черными кругами вокруг глаз. Все это делало козленка похожим на демонического Санта-Клауса.