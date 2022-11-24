Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:22, 24 ноября 2022Из жизни

Овца родила ягненка-мутанта с двумя головами и четырьмя глазами

News 18: в Индии овца родила способного видеть на 360 градусов ягненка-мутанта

Фото: Antonello Falcone / Unsplash

Овца в деревне вблизи индийского города Какинада, штат Андхра-Прадеш, родила ягненка-мутанта с двумя головами и четырьмя глазами, способного видеть на 360 градусов. Об этом сообщает News 18.

Необычного ягненка родила овца из отары, принадлежащей Морукурти Сурибабу и Пампанабоине Веканне. Местные жители были очень удивлены, когда узнали о рождении странного животного.

Детеныша выкормили консервированным молоком, которое он пил двумя ртами. У животного четыре глаза, которые расположены так, что позволяют видеть на 360 градусов. Ягненку тяжело передвигаться из-за того, что две головы весят слишком много. Несмотря на это, пастухи рады, что новорожденный весел, здоров и любит играть.

Материалы по теме:
Мешки из клеток Зачем ученые создали гибрид свиньи и человека, а затем его умертвили
Мешки из клетокЗачем ученые создали гибрид свиньи и человека, а затем его умертвили
7 февраля 2017
Чудовища существуют Иногда звери едят людей, а не наоборот
Чудовища существуютИногда звери едят людей, а не наоборот
20 декабря 2017

Ветеринары назвали причиной рождения такого ягненка генетические отклонения. Они заявили, что некоторые животные с подобными отклонениями могут прожить достаточно долго. Кормить такого ягненка нужно больше, чем обычного. Ветеринары советуют постоянно следить за состоянием его здоровья.

Ранее сообщалось, что на ферме вблизи индийского города Сирондж, штат Мадхья-Прадеш, родился козленок-мутант с человеческим лицом, толстой шерстью на голове и подбородке и похожими на очки черными кругами вокруг глаз. Все это делало козленка похожим на демонического Санта-Клауса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Путин потребовал производить больше военной техники
Модель увеличила грудь в пять раз ради внешности куклы Барби
Миротворцы России зафиксировали нарушение режима прекращения огня в Карабахе
В Россию начали ввозить предназначенные для Китая машины
Россияне поцарапали машину авторитета Дракона и заявили на себя в полицию
Названа неочевидная замена снотворным средствам
В СПЧ заявили об отказе московских больниц лечить заключенных
Европа перенесла обсуждение потолка цен на российские газ и нефть
Застройщики отчаялись повысить спрос на новостройки
В США пенсионеров-оружейников вернули на работу из-за Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.