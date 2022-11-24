Сербия заявила о тяжелых временах после договоренностей в Брюсселе

Президент Сербии Вучич заявил о тяжелых временах после договоренностей в Брюсселе

Достигнутые в Брюсселе результаты переговоров Белграда и Приштины ведут к большему давлению на Сербию, заявил президент республики Александр Вучич. Его цитирует РИА Новости.

Как сообщил Вучич на брифинге в Белграде 24 ноября, Сербия перестанет выдавать автомобильные номера с обозначением населенных пунктов в Косово и Метохии. По его словам, Приштина в свою очередь отказалась от принудительной перерегистрации автомобилей с сербскими номерами.

«Думаю, что это малая тактическая победа, которая приведет нас к еще более тяжелой ситуации, еще большему давлению, поэтому у меня нет ни ликования, ни большой радости, потому что нас ожидают тяжелые времена», — сказал сербский лидер, рассуждая о результатах переговоров Белграда и Приштины в Брюсселе.

23 ноября глава внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель написал на своей странице в Twitter, что власти Сербии и Косово достигли договоренностей по вопросу о сербских автомобильных номерах. По его словам, Сербия согласилась не выдавать номера с кодами косовских городов, а Косово пообещало перестать принудительно менять регистрацию машин с сербскими номерами.

Ранее сообщалось, что с 21 ноября 2022 года до 21 января 2023-го владельцам машин с сербскими номерами на территории Косово полиция будет выписывать штрафы в соответствии с законом об их запрете. «Они должны были перерегистрировать их на номера с символикой RKS — "Республика Косово"», — уточнили в ведомстве.

Косово провозгласило независимость в 2008 году, Сербия считает его своей территорией. Республику признали более 100 стран, Россия не входит в их число.