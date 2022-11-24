Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:49, 24 ноября 2022Мир

Белый дом заподозрил Москву в подготовке химатаки на Украине

Politico: в Белом доме опасаются, что Россия применит химоружие на Украине

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В администрации США заподозрили Москву в подготовке химатаки на Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, официальные лица не верят в непосредственную угрозу, но опасаются, что в случае продолжающихся боевых потерь или неудач российской армии, Москва может прибегнуть к применению химического оружия. Один из собеседников Politico предположил, что в такой атаке будут задействованы химические вещества, которые легко скрыть, что затруднит западным странам возложение ответственности на российскую сторону.

На фоне подозрений Белого дома, Пентагон направил группы специалистов в страны Восточной Европы, чтобы ознакомить вооруженные силы с процедурами на случай химической или биологической угрозы. Также Соединенные Штаты предоставили Киеву средства химической, биологической и ядерной защиты в рамках помощи в области безопасности на миллиарды долларов.

В июле Россия направила в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) ноту о подготовке Украиной провокаций с химическим оружием на Славянской ТЭС в Николаевке. Российская сторона заподозрила, что Украина планирует химические атаки не только в Донецкой народной республике, но и в Николаеве и Харькове.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Госдума приняла пакет законов о полном запрете ЛГБТ-пропаганды
СБУ задержала переправлявшего через Днепр людей херсонца
Госдума приняла закон о бюджете
Рябков рассказал о ходе консультаций по созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС
Марго Робби назвала свою самую значимую роль в кино
Настасья Самбурская показала фигуру в спортзале
Насмерть замерзшая во дворе дома четырехлетняя россиянка страдала лунатизмом
Россиянин ранил ножом двухлетнюю дочь знакомого во время застолья
Владелец «Манчестер Юнайтед» высказался об уходе Роналду из клуба
Школьника отстранили от занятий из-за прически как у известного футболиста
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.