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19:04, 24 ноября 2022Наука и техника

Описано влияние электронных сигарет на здоровье зубов

The Journal of the American Dental Association: вейпы увеличили риск развития кариеса

Фото: Daniel Ramos / Unsplash

Ученые из Университета Тафтса описали влияние электронных сигарет на здоровье зубов. Результаты исследования представлены в The Journal of the American Dental Association.

Авторы подчеркивают, что их работа стала первой известной среди посвященных о связи вейпинга с повышенным риском образования кариеса. Для этого были проанализированы данные более 13 тысяч пациентов старше 16 лет, которые проходили лечение в стоматологических клиниках в 2019-2022 годах. Около 79 процентов курящих электронные сигареты были отнесены к категории высокого риска кариеса по сравнению с почти 60 процентами из контрольной группы.

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Однако специалисты добавили, что выводы не имеют 100-процентного доказательства этой связи, хотя и иллюстрируют определенную закономерность. Подтвердить полученную информацию планируют в дальнейших исследованиях, в которых необходимо изучить, как вейпинг влияет на микробиологию слюны.

Кроме того, следует внедрить опросы об использовании электронных сигарет в истории болезни пациента. Причем исследователи рекомендуют это также и для детских стоматологов, поскольку уровень распространения вейпов среди подростков постоянно растет. Таким пациентам стоит серьезнее подходить к лечению и профилактике кариеса, в том числе использовать зубные пасты и ополаскиватели с фтором и увеличить количество посещений стоматологического кабинета.

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Елена Апазиди
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