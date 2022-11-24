СК начал проверку после инцидента со сжиганием венков на мемориале в Севастополе

СК начал проверку после сжигания россиянкой двух венков на Мемориале обороны Севастополя

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил разобраться в инциденте на Мемориале героической обороны Севастополя, где местная жительница бросила в огонь два венка. По делу началась проверка. Об этом в четверг, 24 ноября, ведомство сообщает в своем Telegram-канале.

СКР по республике Крым и городу Севастополь инициирует передачу материалов дела из полиции в свое производство. Доклад будет представлен Бастрыкину.

Известно, что 40-летняя женщина сожгла два венка, возложенных к Мемориалу героической обороны Севастополя 1941-1942 годов. Ее задержали правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что в Нефтеюганске подросток сжег венки у Вечного огня и не смог объясниться.