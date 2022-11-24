Объяснено распространение веры в колдовство

PLOS One: вера в магию связана с низким доверием общества к государственным институтам

Экономист Борис Гершман (Boris Gershman) из Американского университета в Вашингтоне проанализировал факторы широкого распространения современной веры в колдовство в разных странах мира. В статье, опубликованной в журнале PLOS One, ученый перечислил, какие общественные условия способствуют магическому мышлению и к каким последствиям приводит популярность суеверий.

Данные о распространении суеверий, которые Гершман использовал в своем анализе, были получены в результате серии шести волн исследований, проведенных Pew Research Center (PRC) в период с 2008 по 2017 год и охвативших 95 стран и территорий по всему миру, включая США, Западную и Восточную Европу, Россию, страны Африки и Ближнего Востока, а также Южную Америку. Всего опросы охватили более 140 тысяч человек, при этом более 40 процентов всех респондентов заявили, что верят в колдовство. Вера в колдовство определялось как убеждение в том, что некоторые люди обладают сверхъестественными способностями и используют их для намеренного причинение вреда окружающим.

Показатели распространенности суеверий в разных странах варьировалось от 9 процентов в Швеции, до 90 процентов в Тунисе, при этом средний показатель составил 43 процента. Опрошенные составляют выборку, репрезентирующую 95 и более процентов взрослого населения в представленных странах, поэтому это дает приблизительно миллиард верующих без учета Индии и Китая, которые не вошли в исследование. Меньше всего в колдовство верят в США и Западной Европе, некоторых странах Африки (Эфиопия, Кения, Нигерия и Замбия), Индонезии и Бангладеше. Средние показатели характерны для Южной Америки, Мексики, ЮАР; достаточно высокий уровень верований наблюдается в странах Восточной Европы, а самый высокий — в Марокко, Алжире, Тунисе, Камеруне, Танзании и странах Ближнего Востока.

Гершман провел институциональный анализ и пришел к выводу, что колдовские верования значительно чаще всего распространены в странах со слабыми формальными институтами и низкой государственной дееспособностью, что оценивалось по базам данных Worldwide Governance Indicators и Institutional Profiles. Всемирный опрос, проведенный Институтом общественного мнения Гэллапа, также демонстрирует, что верования в колдовство распространены в странах с более низким доверием к местным органам правопорядка, судебной системе и правительству.

Согласно выводам Гершмана, верования в колдовство выполняют функцию поддержания социальной сплоченности и характерны для обществ с высоким уровнем конформизма, где члены рассматриваются как часть группы, а не как независимые индивидуумы. Так, респонденты в странах с более распространенными верованиями в колдовство чаще подчеркивают важность традиций и преуменьшают роль творчества и принятия риска. Однако распространенность суеверий также связана с целым рядом издержек, в том числе со снижением уровня сотрудничества и взаимопомощи, деловых отношений и просоциального поведения, выражающегося, например, донорством крови и участием в благотворительности. Кроме того, страхи, связанные с колдовством, вызывают тревогу и пессимистическое мировоззрение.