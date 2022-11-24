Россиянин насмерть задавил 91-летнюю пенсионерку

Под Воронежем автомобилист насмерть задавил 91-летнюю пенсионерку

Автомобилист из поселка Дугинка под Воронежем насмерть задавил 91-летнюю местную жительницу, переходившую дорогу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области.

Согласно предварительным данным, утром 23 ноября женщина переходила проезжую часть по ходу движения машин с правой обочины налево. В это время 23-летний водитель Lada Kalina двигался на небезопасной скорости и сбил пенсионерку.

Женщину госпитализировали с телесными повреждениями, в течение суток она скончалась. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Челябинске водитель маршрутки задавил вышедшую на остановке 80-летнюю женщину. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте.