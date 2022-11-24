Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:11, 24 ноября 2022Россия

«Росатом» призвал «наставников» киевского режима принять решение по ЗАЭС

Глава «Росатома» Лихачев заявил, что «наставники» Киева должны принять решение по ЗАЭС

Фото: АО «ВПО «ЗАЭС»

Киевский режим вряд ли примет самостоятельное решение по вопросам безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Это должны сделать его «наставники» считает глава «Росатома» Алексей Лихачев, чьи слова приводит РИА Новости.

«Киев, думаю, здесь самостоятельно решение вряд ли примет. Здесь нужно, чтобы в эту тему глубоко вникли и эту идеологию разделили его политические наставники», — сказал он.

Лихачев добавил, что пока политические спонсоры киевских властей не одобрят меры по безопасности ЗАЭС, власти Украины «будут водить МАГАТЭ за нос».

Ранее советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что ЗАЭС надежно защищена от всех видов артиллерии. При этом он добавил, что защита не является абсолютной.

О новых обстрелах электростанции стало известно в минувшие выходные. 19 ноября Карчаа сообщил о попадании 12 снарядов ВСУ по объектам ЗАЭС. Еще 15 ударов зафиксировали 20 ноября.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Госдума приняла закон об ЛГБТ-пропаганде
Тренер рассказала о причине смерти 24-летнего российского бобслеиста
Двухлетняя девочка отравилась средством для дезинфекции в российском детсаду
Выявлен новый биомаркер СДВГ у детей
Получившего ранение от падчерицы отчима назвали неконфликтным
Задержание ФСБ россиян за подготовку теракта под Волгоградом попало на видео
Названо условие обретения транспортной независимости России
Оценен эффект от искусственного интеллекта для экономики России
В Госдуме разъяснили действие закона о запрете пропаганды ЛГБТ
Раскрыт ритуал ухода за кожей во время холодов и отопительного сезона
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.