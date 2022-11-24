«Росатом» призвал «наставников» киевского режима принять решение по ЗАЭС

Глава «Росатома» Лихачев заявил, что «наставники» Киева должны принять решение по ЗАЭС

Киевский режим вряд ли примет самостоятельное решение по вопросам безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Это должны сделать его «наставники» считает глава «Росатома» Алексей Лихачев, чьи слова приводит РИА Новости.

«Киев, думаю, здесь самостоятельно решение вряд ли примет. Здесь нужно, чтобы в эту тему глубоко вникли и эту идеологию разделили его политические наставники», — сказал он.

Лихачев добавил, что пока политические спонсоры киевских властей не одобрят меры по безопасности ЗАЭС, власти Украины «будут водить МАГАТЭ за нос».

Ранее советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что ЗАЭС надежно защищена от всех видов артиллерии. При этом он добавил, что защита не является абсолютной.

О новых обстрелах электростанции стало известно в минувшие выходные. 19 ноября Карчаа сообщил о попадании 12 снарядов ВСУ по объектам ЗАЭС. Еще 15 ударов зафиксировали 20 ноября.