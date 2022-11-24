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13:53, 24 ноября 2022Мир

Захарова оценила наземную операцию Турции в Сирии

Захарова заявила, что наземная операция Турции в Сирии усилит напряженность в регионе

Фото: Baderkhan Ahmad / AP

Проведение Турцией наземной контртеррористической операции в Сирии усилит напряженность в регионе. Так оценила планы Анкары официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова передает ТАСС.

Дипломат рассказала, что российская сторона поддерживает тесные контакты с турецкими партнерами по теме Сирии. «Мы понимаем озабоченности Турции по поводу угроз ее национальной безопасности, но вместе с тем полагаем, что проведение наземной операции на сирийской территории лишь усилит напряженность в регионе и приведет к росту террористической активности», — заключила она.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично отдал приказ о проведении военной контртеррористической операции на территории Сирии и Ирака. Кроме того, сообщалось, что турецкая армия уничтожила базы террористов в ходе воздушной операции на севере Ирака и Сирии.

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Виктория Кондратьева
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