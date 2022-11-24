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18:34, 24 ноября 2022Мир

В Европе испугались превращения ЕС в «займосоюз»

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что Евросоюз не должен стать «займосоюзом»

Фото: Tomas Tkacik / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Будапешт выступает против того, чтобы Евросоюз становился «займосоюзом» для Украины, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Его цитирует РИА Новости.

«Мы думаем, что будущее Евросоюза лежит не в направлении общего долга. Евросоюз не затем создавался, чтобы стать "займосоюзом", об этом речи ранее не шло», — сказал дипломат. Сийярто также назвал наглой ложью слухи о том, что Венгрия якобы когда-то блокировала помощь Евросоюза Украине.

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По его словам, Будапешт готов оказывать помощь Киеву на основе двусторонних договоренностей, а не общеевропейских кредитов. Он призвал и другие страны Евросоюза последовать этой логике и выбрать более простой способ помочь Украине, если «они так гордятся тем, что столько во всем помогают украинцам».

Ранее сообщалось, что Венгрия выделит Украине 187 миллионов евро в рамках общеевропейского кредита на 18 миллиардов евро.

До этого стало известно, что Европарламент одобрил пакет помощи Украине от Европейского союза на сумму до 18 миллиардов евро на 2023 год.

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Глеб Бажуткин
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