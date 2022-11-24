В Европе испугались превращения ЕС в «займосоюз»

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что Евросоюз не должен стать «займосоюзом»

Будапешт выступает против того, чтобы Евросоюз становился «займосоюзом» для Украины, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Его цитирует РИА Новости.

«Мы думаем, что будущее Евросоюза лежит не в направлении общего долга. Евросоюз не затем создавался, чтобы стать "займосоюзом", об этом речи ранее не шло», — сказал дипломат. Сийярто также назвал наглой ложью слухи о том, что Венгрия якобы когда-то блокировала помощь Евросоюза Украине.

По его словам, Будапешт готов оказывать помощь Киеву на основе двусторонних договоренностей, а не общеевропейских кредитов. Он призвал и другие страны Евросоюза последовать этой логике и выбрать более простой способ помочь Украине, если «они так гордятся тем, что столько во всем помогают украинцам».

Ранее сообщалось, что Венгрия выделит Украине 187 миллионов евро в рамках общеевропейского кредита на 18 миллиардов евро.

До этого стало известно, что Европарламент одобрил пакет помощи Украине от Европейского союза на сумму до 18 миллиардов евро на 2023 год.