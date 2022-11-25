Байдена обвинили в игнорировании интересов Европы

Politico: президент США Байден проигнорировал интересы Европы в Законе о снижении инфляции

Президент США Джо Байден оказался хитрее, чем его «предшественник-пугало» Дональд Трамп: он стал другом, который говорит правильные вещи, но бросает в беде. Об этом пишет колумнист Politico Николас Винокур.

Автор материала обвиняет Байдена в игнорировании интересов Европы из-за Закона о снижении инфляции (IRA). Документ подразумевает введение большого пакета налогов, сокращение затрат на здравоохранение и переход на экологически чистую энергию и электромобили. Как отмечает Винокур, официальные лица в Брюсселе уже разрабатывают планы по экстренному резерву субсидий, чтобы спасти европейскую промышленность от краха.

Автор полагает, что в основе политики США в отношении ЕС лежит «вежливое безразличие». Несмотря на огромные затраты на помощь Украине, Вашингтон по-прежнему сосредоточен на противостоянии Китаю. «При каждом новом пренебрежении европейцы выражают шок, разочарование и тревогу: как Вашингтон мог не проконсультироваться со своими союзниками или, по крайней мере, не проинформировать их о своих планах? Между тем американский ответ всегда таков: "Ужасно жаль, что так вышло, мы даже не ожидали"», — подчеркивает автор.

Ранее издание Politico сообщило, что в ЕС обвинили американскую сторону в получении сверхприбыли из-за кризиса на Украине и в Европе.

В материале отмечается, что среди высокопоставленных европейских политиков произошел раскол, поскольку все больше чиновников считают, что США наживаются на текущей ситуации.