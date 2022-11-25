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11:26, 25 ноября 2022Россия

Российский девятиклассник «минировал» школы

В Свердловской области 16-летнего подростка задержали за «минирование» школ

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Шестнадцатилетний подросток задержан в Свердловской области по подозрению в серии ложных минирований учебных заведений, в том числе в других российских регионах. Об этом со ссылкой на слова руководителя пресс-службы областного главка полиции Валерия Горелых пишет РИА Новости.

Ученика девятого класса подозревают в лжетерроризме. В соцсетях он познакомился с неизвестным под псевдонимом Шимо, который надоумил его нарушать «штатный режим работы социально значимых муниципальных учреждений».

«В качестве первого эксперимента перенявший опыт юноша с личного телефона устроил переполох в одном из учебных заведений Оренбурга», — рассказал Горелых.

7 ноября в Алтайском крае сотрудники полиции задержали россиянина по подозрению в причастности по меньшей мере к 11 сообщениям о ложном минировании социальных объектов.

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Евгения Куликова
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